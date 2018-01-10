فوائد لا تخطر على بالك لقشر الثوم
كشف باحثون عن فوائد مذهلة لقشر الثوم، الذي جميعنا نلقيه في سلة المهملات دون أن يخطر على بالنا ان له فائدة أو استخدام.
لكن أفاد موقع ” بولد سكاي ” الهندي، أن تناول قشر الثوم يساعد فى القضاء على ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم الأمر الذي يؤثر على سلامة القلب بصورة كبيرة.
ويتصدى قشر الثوم أيضًا لمشكله الدهون المتراكمة في منطقة البطن ،والأرداف كونه يزيد من التمثيل الغذائي فى الجسم.
بالإضافة إلى أنه يساعد فى التخلص من مشكلة نمو الجذور الحرة لما يحتويه من مواد مضادة للأكسدة، و يساعد في التصدي لمشكلة آلام النقرس و التخلص من مشكلة ارتفاع ضغط الدم.
عبدالعزيز[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وش نسوي بقشر الثوم ونستفيد منه نغليه ونشرب مويته والا وش الوضع
طه مختار[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 1 ساعة
تاكل الثوم بقشره
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2858 ] نشر منذ 1 ساعة
افضل انواع الثوم الذكر
يفضل تاكله ع الريق صباحاً
ووصل سعره الآن إلی 350 ريالاً
M-512[ عدد التعليقات: 947 ] نشر منذ 1 ساعة
اممم انا احب الثوم من اجمل الخضروات عندي رائحة وفائدة لكن لايأكل قبل الصلاة ولا للي متزوج وراح ينام ماانصحه ههخ.