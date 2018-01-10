نائب وزير ” الحج ” يزور الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف

عادل الحربي (صدى):

اجتمع نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، مع أعضاء مجلس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف بمقر الهيئة التنسيقية بمكة المكرمة، بحضور كافة رؤساء مجالس إدارة مؤسسات أرباب الطوائف بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة جدة والأمين العام.

وفي بداية الزيارة تفقد مركز بيانات الهيئة وتجهيزاته وإمكاناته المتاحة، ثم استمع إلى عرض مرئي عن الهيئة ومشاريعها. كما تمت مناقشة العديد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بأعمال مؤسسات أرباب الطوائف.