حريق في ” شرائع مكة ” .. ومصادر توكد: وفاة عدد من الأشخاص

سعيد العجل(صدى):

في تمام الساعه الثانية والدقيقة الثالثة من يوم الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر ربيع الثاني ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في منزل شعبي بحي شرائع المجاهدين وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة نفايات واخشاب واثاث مستخدم بداخل فناء تقدر ..

مساحته ب 1000م .

يحتوي على غرف شعبية تسكنها عائلة من إحدى الجنسيات الأفريقية حيث امتدت الادخنة للغرف بقربها من مصدر الاشتعال ولطبيعة المواد المستخدمة في إنشاء الغرف الشعبية المبنية من الأخشاب والصاج تمت السيطرة على الحادث واخماده ،وقد نجم عن الحادث وفاة 5 اشخاص اصابة 5اخرين بإختناق وحروق متفرقة.

تمكنت وحدات الانقاذ من فتح الغرف التي كانت مغلقة والعمل على إخراجهم من الموقع وجرى نقلهم للمستشفى صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية والمديرية العامة للدفاع المدني تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأهالي المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين وتهيب في الوقت نفسه بالمواطنين والمقيمين عدم تخزين المواد المواد القابلة للاشتعال والعمل على أبعادها عن أماكن السكن والنوم حفاظا على سلامتهم.