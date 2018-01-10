” وهج النسائية ” تطلق مشروع ” كسوة الشتاء ” لـ 150 أسرة بالجبيل

فهد العبدالله(صدى):

أطلقت جمعية وهج النسائية بالجبيل الصناعية مشروعها السنوي ” كسوة الشتاء ” ، والذي تستفيد منه 150 أسرة من مدينة الجبيل، وذلك استكمالاً لمسيرتها السنوية في تسليم كسوة الشتاء إلى الأسر التي تكفلها.

وفي التفاصيل، أوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية نوال الحسين أن مشروع كسوة شتاء يأتي ضمن المشاريع والمساعدات التي تقدمها وهج الخيرية سنوياً، حيث يهدف المشروع إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسرة، وإشعار المجتمع بأهمية دعم الأسر المحتاجة، حيث يشمل المشروع توفير البطانيات والملابس الشتوية وتوفير أجهزة التدفئة الكهربائية.

وأضافت: تسعى جمعية وهج دائماً من هذه المشاريع إلى المساهمة في التيسير على الأسر المحتاجة وتقديم كافة المساعدات لهم.