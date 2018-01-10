 تعرف على فوائد الصمغ العربي

متابعات(صدى):

كثيرًأ ما ينصح خبراء التغذية بتناول الصمغ العربي كمشروب بصورة مستمرة، لما يحتويه من ألياف تقلل من امتصاص الجسم للسكر وتساهم في علاج مرض السكر بزيادة إفراز الإنزيمات الهاضمة للدهون ،وتخفيف الوزن ،وتقليل نشاط الجينات المسببة لسرطان القولون .

كما يساهم الصمغ العربي في خفض ضغط الدم ،وعلاج أمراض الكلى، والتهابات المفاصل، وتعمل الألياف الغذائية الذائبة على رفع معدل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة والمهمة في الوقاية من السموم بالجسم وبالأخص في نهاية الجهاز المعوي.

طريقة تناول الصمغ :

– يطحن الصمغ جيدًا حتى يصير ناعمًا جدًا ويفضل طحنه بواسطة آلة خاصة لأنه غير لين ويتم تناول مقدار 50 جرامًا يوميًا أي 4 ملاعق على فترتين صباحية ومسائية.

– ويحضر بإضافة ملعقتين من مسحوق الصمغ إلى كوب ماء من الحنفية مباشرة ويقلب جيدًا ويترك من ساعتين إلى ثلاثة حتى يذوب تمامًا ويقلب ويشرب على الريق وتكرر العملية مساء قبل النوم.