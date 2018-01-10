طالب يلفظ أنفاسه بقاعة الاختبار قبل تسليم ورقة الإجابة

نايف السالم(صدى):

لفظ طالب في المرحلة الثانوية بإحدى مدارس المدينة أنفاسه الأخيرة بقاعة الاختبار قبل تسليم ورقة إجابته، الأمر الذي أدى لتخييم حالة من الحزن بين الطلاب بالمدرسة.

وتم نقل الطالب معاذ العوفي إلى المستشفى ،فور سقوطه بالقاعة، لكنه كان قد فارق الحياة.

وقدم المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة العزاء لأسرة معاذ ، مؤكدًا أن الوفاة كانت طبيعية.