طالب يلفظ أنفاسه بقاعة الاختبار قبل تسليم ورقة الإجابة
لفظ طالب في المرحلة الثانوية بإحدى مدارس المدينة أنفاسه الأخيرة بقاعة الاختبار قبل تسليم ورقة إجابته، الأمر الذي أدى لتخييم حالة من الحزن بين الطلاب بالمدرسة.
وتم نقل الطالب معاذ العوفي إلى المستشفى ،فور سقوطه بالقاعة، لكنه كان قد فارق الحياة.
وقدم المتحدث باسم تعليم المدينة المنورة العزاء لأسرة معاذ ، مؤكدًا أن الوفاة كانت طبيعية.
abu ammar[ عدد التعليقات: 15216 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان
jamal elmalki[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 39 دقيقة
اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار .
*اللـهـم عامله بما انت اهله ولا تعامله بما هو اهله .
*اللـهـم اجزه عن الاحسان إحسانا وعن الأساءة عفواً وغفراناً.
*اللـهـم إن كان محسناً فزد من حسناته , وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته .
*اللـهـم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب .
*اللـهـم اّنسه في وحدته وفي وحشته وفي غربته.
*اللـهـم انزله منزلاً مباركا وانت خير المنزلين