سائق يتحرّش براكبة عبر حركات لا أخلاقية

عادل الحربي (صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسائق سيارة تابعة لأحد التطبيقات الذكية، وهو يقوم بحركة غير أخلاقية، خلال وجود راكبة بصحبته.

ووجه النشطاء موجة من الانتقاد والشجب، لعبارات المواطنين الذين علّقوا على الصورة، مؤكّدين أنَّ مثل هذه التصرفات التي قام بها السائق، تعتبر طريقة تحرش غير مباشرة بالسيدة التي كانت في معيته.

وطالب الجميع بضرورة انتقاء قائدي مركبات التطبيقات، من طرف مسؤولي هذه الشركات، ومعاقبة مرتكبي هذه التصرفات وعدم التستر عليهم.