مليون يورو.. قيمة الضرائب التي سيدفعها مودريتش بعد حكم المحكمة

ماجد محمد(صدى):

قام اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني، المتهم بالاحتيال الضريبي، بتسديد نحو مليون يورو لمصلحة الضرائب الإسبانية، بحسب ما ذكر مصدر قضائي الثلاثاء.

ويشتبه القضاء بأن اللاعب الكرواتي تهرب من دفع 870 ألف يورو (1.04 مليون دولار) من إيرادات بيع حقوق استخدام صورته في 2013 و2014، عبر شركة أنشئت في لوكسمبورغ.

وقدم مودريتش الثلاثاء إلى محكمة قرب مدريد، دليلا على تسديده نحو مليون يورو لمصلحة الضرائب في الرابع من يناير، وهو المبلغ المتهم بالتهرب من دفعه، إضافة إلى الفوائد.