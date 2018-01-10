 تفاصيل قيام عربي باختطاف سيدات من مطار دبي

ابو ظبي(صدى):

حولت النيابة العامة في دبي متهمًا من جنسية عربية يبلغ من العمر 29 عامًا إلى محكمة الجنايات مطالبة، بتهمة خطفه سيدات من مطار المدينة الرئيس.

وقال المتهم إنه تمكن من التواصل مع شخص متواجد خارج الإمارات ويزوده بمعلومات عن العاملات المنتدبات للعمل في الدولة.

ويقوم المتهم باستقبال المجني عليهن في مطار دبي بصفته مندوب مكتب الإستقدام الذي حضرن عن طريقه، ثم يطلب منهن جوازات سفرهن لإيهامهن بأنه يتأكد من صحة بياناتهن، وبعدها يطلب منهن مرافقته وتوجه بهن إلى غرف مختلفة في بنايات في إمارات دبي، واحتجزهن لحين عرضهن على الأسر الراغبة في الحصول على خادمات.

وبعد أن احتجز المجني عليهن مدة 3 أيام اتفق مع امرأة من الجنسية الأفريقية على إطعامهن والاهتمام بهن، إلا أن المتهمة الأفريقية لم تغلق الأبواب بعد إحضارها الطعام، فهربت العاملات واستوقفن مركبة أجرة واتصلن بموظفة مكتب الاستقدام، حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة. وعثر في مقر سكن المتهم على مجموعة من العقود المشابهة لعقود العمل وتأشيرات إقامة خاصة بالمجني عليهن، حيث أقر المتهم بأن المضبوطات تعود للمجني عليهن.