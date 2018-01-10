‪‪أمريكا توافق على بيع صورايخ لليابان

واشنطن(صدى):

بحسب تصريحات مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، وافقت الحكومة الأمريكية على بيع صواريخ مضادة للصواريخ الباليستية لليابان للدفاع عن نفسها ضد التهديدات النووية والصاروخية المتنامية من كوريا الشمالية.

تأتى هذه الأنباء فى الوقت الذى تعقد فيه الكوريتان الشمالية والجنوبية أول محادثات لهما منذ أكثر من عامين بهدف حل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووى لكوريا الشمالية.

ويأتى اتفاق البيع بعد عام من إطلاق كوريا الشمالية عددا من الصواريخ حلق بعضها فوق الأراضى اليابانية كما أجرت تجربتها النووية السادسة والأقوى لها حتى الآن. ودفعت هذه الأفعال إلى تزعم الولايات المتحدة لحملة لتشديد العقوبات الدولية على كوريا الشمالية.