 ” النهدي الطبية ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

توفرت 12 وظيفة شاغرة لدى شركة النهدي الطبية، لحملة البكالوريوس ،وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، من الجنسين، للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في جدة.

وتمثلت الوظائف المتاحة على مسمى:

برنامج التدريب التعاوني “عدد 10 وظائف/ للجنسين”: الدرجة الجامعية في تخصصات: التسويق- المالية- إدارة أعمال- الموارد البشرية- تكنولوجيا المعلومعات- علوم الكمبيوتر- هندسة صناعية.

مسؤول دعم فني “للرجال”.

قائد مناوب مستودع “للنساء”.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الالكتروني أن التقديم متاح حتى 9 أبريل القادم.

وللتقديم ومعرفة التفاصيل يرجى الدخول على الموقع من (هنا.)