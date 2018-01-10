 رحلة بحرية مجانية ضمن فاعليات ” عالم الجيولوجيا وكنوزها “

تركي السالم(صدى):

تنطلق فعاليات ” عالم الجيولوجيا وكنوزها4 ” بجازان ،الجمعة المقبلة، متضمنة رحلة بحرية مجانية لإحدى الجزر، بتنظيم جناح الجيولوجيا البحرية.

ويتضمن “عالم الجيولوجيا وكنوزها4 ” عرضًا مرئيًا عن النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة، وتوزيع محطات الشبكة الوطني للرصد الزلزالي،و كيفية تسجيل الهزات الأرضية.

وأوضح المتحدث باسم هيئة المساحة الجيولوجية، أن الفعاليات تنطلق بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، وتستمر لمدة 5 أيام.

ويسلط المعرض الضوء على الأعمال الفنية والجيولوجية التي تقوم بها الهيئة .