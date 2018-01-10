في واقعة نادرة.. تحرير مخالفة بـ 3 آلاف ريال ضد عامل قطع إشارة في القصيم
حرر أحد رجال المرور بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، مخالفة بقيمة 3 آلاف ريال ضد عامل؛ بسبب قطعه إشارة مرورية وهو يقود دراجة هوائية، في واقعة نادرة.
وكشف مصدر عن صحة الواقعة، أن العامل يحمل الجنسية الهندية، والمخالفة التي تلقاها هي نفس مخالفة المركبة وتسري أحكام النظام ولوائحه على كل المركبات.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25212 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه هههههههه
هاالحين بيجلس طول السنة مصخن😫😭😭
3000ألف مهي شوي
لكن يستاهل وإي واحد يقطع الأشارة.