في واقعة نادرة.. تحرير مخالفة بـ 3 آلاف ريال ضد عامل قطع إشارة في القصيم

تركي السالم(صدى):

حرر أحد رجال المرور بمحافظة الرس بمنطقة القصيم، مخالفة بقيمة 3 آلاف ريال ضد عامل؛ بسبب قطعه إشارة مرورية وهو يقود دراجة هوائية، في واقعة نادرة.

وكشف مصدر عن صحة الواقعة، أن العامل يحمل الجنسية الهندية، والمخالفة التي تلقاها هي نفس مخالفة المركبة وتسري أحكام النظام ولوائحه على كل المركبات.