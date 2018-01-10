” الشريهي ” يشكر الملك سلمان وولي العهد بعد قرار ترقيته بوزارة الثقافة والإعلام

عادل الحربي (صدى):

رفع مدير عام الشؤون الادارية والمالية بوزارة الثقافة والإعلام خالد بن عبدالله الشريهي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله – بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته إلى المرتبة الرابعة عشرة على وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بوزارة الثقافة والإعلام .

كما أعرب عن الشكر والتقدير لمعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد على دعمه وتشجيعه المستمرين لمنسوبي وزارة الثقافة والإعلام، وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية ، سائلاً الله عز وجل أن تكون حافزاً له لمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين والوطن.