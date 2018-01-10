ريال مدريد يرد على صفقة كوتينيو بضم ” صلاح “

نواف السالم(صدى):

قال الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو، إن النجم المصري محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزي، يدخل في دائرة اهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال جيانلوكا دي مارزيو عبر موقعه الرسمى، “محمد صلاح لاعب نادى ليفربول من ضمن اللاعبين المتواجدين قائمة ريال مدريد للتعاقد معهم، النادى الملكى يسعى للرد على صفقة إنتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى غريمه التقليدي برشلونة بالتعاقد مع اللاعب المصرى”.

ويحتل محمد صلاح المركز الثانى فى قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفاً، خلف هارى كين لاعب توتنهام بفارق هدف وحيد.