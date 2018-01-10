 تهديد ساوثجيت بالرحيل عن تدريب إنجلترا بسبب البشرة السوداء

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد الإنجليزي، اعتماد “قاعدة روني” وتنفيذها فى اختيار مدرب إنجلترا الجديد، لجاريث ساوثجيت مدرب الأسود الثلاثة الحالى.

ذكرت صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية، أن الاتحاد الإنجليزى أعلن تطبيق قاعدة رونى لاختيار مدربين المنتخبات الإنجليزية فى مختلف المراحل السنية، طبقها اتحاد كرة القدم الأمريكية، اعتبارًا من عام 2009، والتى تنص على اختيار مدرب بالبشرة السوداء لتمثيل الأقلية العرقية.

وقال اتحاد كرة القدم الإنجليزى، إن جاريث ساوثجيت من الممكن أن يرحل عن تدريب المنتخب الإنجليزى إذا تم وقوع الاختيار على مدرب المنتخب الإنجليزى من قائمة مختصرة تضم مرشح واحد على الأقل من السود والأقليات العرقية.