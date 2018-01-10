أمير نجران يستعرض مراحل مشروع الخزان العالي

إبراهيم الزهراني(صدى):

التقى أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، الثلاثاء، بالمدير العام للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة، لاستعراض المراحل الآنية والمستقبلية لمشروع خزان نجران العالي.

وأكد الأمير، على ضرورة متابعة تنفيذ الخزان العالي ومضاعفة الرقابة ميدانيًا لإخراج الخزان وفق التصور الذي تم إعداده له.

يذكر أنه قرُب الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء الخزان بتكلفة 97 مليون ريال، يليها المرحلة الثانية المتمثلة في تطوير وتأهيل الموقع العام والمباني المرفقة بتكلفة 28 مليون ريال.