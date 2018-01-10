أمير الباحة يثمن جهود مديرية السجون تجاه النزلاء

إبراهيم الزهراني(صدى):

استقبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، الثلاثاء، مدير سجون المنطقة العقيد معيض بن احمد القحطاني، في مكتبه.

وأشاد الأمير خلال اللقاء، بدور الخدمات والبرامج التوعوية التي تنظمها مديرية السجون، لما تساهم به من إصلاح للسجناء.

وثمن أمير الباحة الجهود التي تبذلها المديرية تجاه النزلاء وأُسرهم ،مشيدًأ بالتقرير الإحصائي السنوي للسجون بالمملكة، وتقرير إنجازات سجون المنطقة، الذي تضمن أبرز الجهود المقدمة للسجناء من دعم واهتمام للنزلاء.