بالفيديو.. تركي يلقى حتفه بعد سقوطه من أعلى جرفٍ عالٍ
نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مفزع لرجل ثلاثيني كان يقف على صخرة تاريخية أعلى قلعة “عرفة” جنوب تركيا ليلتقط صورة تذكارية له أعلى تلك الصخرة احتفالاً بعيد ميلاده و إذا به يفقد توازنه و يحاول يائساً أن يمسك أي شئ من ذلك المنحدر لينقذ نفسه، إلا أنه مع الأسف فشل في ذلك ليسقط أسفل المنحدر غارقا ً في دمائه.
حاول أصدقاؤه إنقاذه ولكن لم يستطيعوا و تم نقله لأقرب مشفى إلا أن ذويه قد أعلنوا لاحقاً خبر موته.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3766 ] نشر منذ 2 ساعتين
بيحتفل بيوم ميلاده
وصار يوم موته
اذا انتهى الاجل ساق الله عز وجل الاسباب
اللهم احسن خاتمتي ومن يقرأ