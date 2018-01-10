بالفيديو.. تركي يلقى حتفه بعد سقوطه من أعلى جرفٍ عالٍ

لندن(صدى):

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مفزع لرجل ثلاثيني كان يقف على صخرة تاريخية أعلى قلعة “عرفة” جنوب تركيا ليلتقط صورة تذكارية له أعلى تلك الصخرة احتفالاً بعيد ميلاده و إذا به يفقد توازنه و يحاول يائساً أن يمسك أي شئ من ذلك المنحدر لينقذ نفسه، إلا أنه مع الأسف فشل في ذلك ليسقط أسفل المنحدر غارقا ً في دمائه.

حاول أصدقاؤه إنقاذه ولكن لم يستطيعوا و تم نقله لأقرب مشفى إلا أن ذويه قد أعلنوا لاحقاً خبر موته.