بعد قرار آل شيخ بتعيينهم..تعرف على الرؤساء الجدد لـ6 اتحادات

نواف السالم(صدى):

عين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية، رؤساء جُدد لاتحادات عدة.

وشملت قرارات التعيين 6 اتحادات على النحو التالي:

– الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسًا للاتحاد السعودي للغوص.

– الأمير بندر بن خالد بن فهد بن فرحان آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للتسلق.

– الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيسًا للاتحاد السعودي للكروس فيت.

– محمد بن سامي بن فايز رئيسًا للاتحاد السعودي للجوجيتسو.

– عبدالعزيز بن أحمد باعشن رئيسًا للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.

– عبدالعزيز بن أسامة الجليدان رئيسًا للاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع.