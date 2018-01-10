بعد قرار آل شيخ بتعيينهم..تعرف على الرؤساء الجدد لـ6 اتحادات
عين تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية، رؤساء جُدد لاتحادات عدة.
وشملت قرارات التعيين 6 اتحادات على النحو التالي:
– الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيسًا للاتحاد السعودي للغوص.
– الأمير بندر بن خالد بن فهد بن فرحان آل سعود رئيسًا للاتحاد السعودي للتسلق.
– الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيسًا للاتحاد السعودي للكروس فيت.
– محمد بن سامي بن فايز رئيسًا للاتحاد السعودي للجوجيتسو.
– عبدالعزيز بن أحمد باعشن رئيسًا للاتحاد السعودي للملاحة الشراعية.
– عبدالعزيز بن أسامة الجليدان رئيسًا للاتحاد السعودي لفنون القتال المتنوع.
صداوي[ عدد التعليقات: 1503 ] نشر منذ 1 ساعة
أحد شاف شئ من الرياضات هذي كل شئ مدفون . ياليت تتعلمون من الإمارات 😂😂