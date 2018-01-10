الكويت توضح حقيقة إجراء حركة تنقلات بين رؤساء البعثات الدبلوماسية

خالد الظفيري(صدى):

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله ، أن ما يتم تداوله عبرمواقع التواصل الاجتماعي من وجود حركة تنقلات بين رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية لا أساس له من الصحة.

وندد الجارالله من تكرار تداول المعلومات المغلوطة، لما يمثله من إحراج للكويت مع عواصم الدول المشار إليها وإرباكا وتجاوزا للأعراف.

وشدد على ضرورة تحري الدقة في نقل مثل هذه الأخبار حتى لا تضطر الوزارة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينشر هذه المعلومات التي لا أساس لها من الصحة.