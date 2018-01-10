بالفيديو.. الفليج: ” الله هو الذي يرفع الأسعار وهو من ينزلها “

علي القحطاني (صدى):

نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للداعية خالد الفليج ، يوضح فيه صحة حديث نبوي حول ارتفاع الأسعار وأن الله هو الذي يسعر .

وقال ” الفليج ” عبر إحدى البرامج التلفزيونية : “الله هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي ينزلها” .

وأضاف قائلاً: “نقول ذلك لأن الله من أسمائه المسعر وهو الذي يسعر”.