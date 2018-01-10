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بالفيديو.. الفليج: ” الله هو الذي يرفع الأسعار وهو من ينزلها “

بالفيديو.. الفليج: ” الله هو الذي يرفع الأسعار وهو من ينزلها “
علي القحطاني (صدى):

نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو للداعية خالد الفليج ، يوضح فيه صحة حديث نبوي حول ارتفاع الأسعار وأن الله هو الذي يسعر .

وقال ” الفليج ” عبر إحدى البرامج التلفزيونية : “الله هو الذي يرفع الأسعار وهو الذي ينزلها” .
وأضاف قائلاً: “نقول ذلك لأن الله من أسمائه المسعر وهو الذي يسعر”.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 2 ساعتين

حان الآن موعد صلاة الفجر
مع تحيات ( Retired )

[ عدد التعليقات: 3766 ] نشر منذ 2 ساعتين

المفهوم ان مايحدث من ارتفاع الاسعار او نزولها هو بقدرة الله عز وجل وبتقديره

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