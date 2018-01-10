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بالفيديو.. وزير التعليم يندمج في لعبة ” الكيرم ” مع الطلاب

بالفيديو.. وزير التعليم يندمج في لعبة ” الكيرم ” مع الطلاب
عادل الحربي (صدى):

اندمج وزير التعليم أحمد العيسى، في ممارسة بعض الألعاب مع عدد من الطلاب من ضمنها لعبة الكيرم الشهيرة، ذلك خلال افتتاحه لفعاليات عدة أنشطة.

وافتتح الوزير فعاليات “الحي يحييك” و “شتانا ترفيه” ، بأندية مدارس الحي التعليمية والترفيهية.


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