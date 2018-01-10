بالفيديو.. وزير التعليم يندمج في لعبة ” الكيرم ” مع الطلاب
اندمج وزير التعليم أحمد العيسى، في ممارسة بعض الألعاب مع عدد من الطلاب من ضمنها لعبة الكيرم الشهيرة، ذلك خلال افتتاحه لفعاليات عدة أنشطة.
وافتتح الوزير فعاليات “الحي يحييك” و “شتانا ترفيه” ، بأندية مدارس الحي التعليمية والترفيهية.
#يحدث_الآن |
معالي #وزير_التعليم يشارك أبناءه #الطلاب الأنشطة الترفيهية خلال افتتاحه لفعاليات #الحي_يحييك و #شتانا_ترفيه بأندية مدارس الحي التعليمية والترفيهية#قناة_عين pic.twitter.com/wmNiMIJ9BU
— قناة عين (@iEN_tv) ٩ يناير، ٢٠١٨
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