بالفيديو.. وزير التعليم يندمج في لعبة ” الكيرم ” مع الطلاب

عادل الحربي (صدى):

اندمج وزير التعليم أحمد العيسى، في ممارسة بعض الألعاب مع عدد من الطلاب من ضمنها لعبة الكيرم الشهيرة، ذلك خلال افتتاحه لفعاليات عدة أنشطة.

وافتتح الوزير فعاليات “الحي يحييك” و “شتانا ترفيه” ، بأندية مدارس الحي التعليمية والترفيهية.