الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود رئيساً شرفياً لمجلس الأزياء العربي

علي العنزي(صدى):

عين مجلس الأزياء العربي صاحبة السمو الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود كرئيس شرفي للمجلس، كما تم تعيين السيدة ليلى عيسى أبو زيد كمدير للمجلس في المملكة العربية السعودية.

مجلس الأزياء العربي، وهو أكبر مجلس غير ربحي في العالم يختص بشؤون الأزياء والموضة ويمثل 22 دولة عربية عضواً في جامعة الدول العربية .

ويشمل جدول أعمال مجلس الأزياء العربي من خلال مكتب الرياض تقديم الدعم ليس فقط للمواهب المحلية المتخصصة بالتصميم، ولكن العمل ايضاً كشريك استراتيجي للمصممين العالميين ومساعدتهم في الدخول إلى المنطقة ، بحسب مجلة لها .