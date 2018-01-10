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الشيخ السديس يلقي درسه الشهري بالمسجد النبوي

الشيخ السديس يلقي درسه الشهري بالمسجد النبوي
نايف السالم(صدى):

ألقى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم درسه الشهري في المسجد النبوي من كتاب ” زاد المعاد في هدي خير العباد” لأبن قيم الجوزية -رحمه الله-.

وتناول معاليه خلال الدرس قصة نبي الله إبراهيم مع ولده إسماعيل- التي وردت بالقرآن الكريم في قوله تعالى : ” قَالَ يأبني إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ ” , مبينا أن إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له تعلق قلبه بمحبته ، فلما أمره الله جل وعلا بذبح إبنه أستجاب وصدق الخليل الرؤيا وأمتثل لأمر ربه فكان الجزاء أن فدي الذبيح , قال تعالى : ” فديناه بذبح عظيم “.

كما تطرق الشيخ السديس في نهاية محاضرته إلى ما أكرم الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من إنزال القرآن الكريم عليه والنبوة ، ومراتب الوحي .


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