تفاصيل النسخة الـ11 لمهرجان الزيتون بالجوف

تركي السالم(صدى):

أكد رئيس اللجنة العليا لمهرجان الزيتون بالجوف المهندس عجب القحطاني على دعم ومتابعة صاحبُ السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، لمهرجان الزيتون الــ 11 , الذي ينطلق، الأربعاء، بمدينة سكاكا، و يستمر حتى الثالث من شهر جمادى الأولى تحت عنوان” غصن الذهب” , مثمناً جهود المزارعين المميزة الذين لهم الدور الأكبر في زيادة الإنتاج وتطوير الزراعة والاهتمام في التقنيات الحديثة واستخدام الآلات ومكافحة الآفات للمحافظة على مستوى عالي من الإنتاج.

وأكد القحطاني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في معرض الزيتون بالجوف على جودة الإنتاج بالمهرجان بضمان مختبر أمانة الجوف الذي يخضع الزيت المشارك لاختبارات مجاز.

من جانبه بين المدير التنفيذي للمهرجان حسين الخليفة أن المهرجان يحظى هذا العام بالعديد من الفعاليات والمشاركات بدعم من شركة ارامكو السعودية ،والبريد السعودي ،والخطوط العربية السعودية ،وهيئة السياحة والتراث الوطني ،وشركة دروازة المحدودة ،وجامعة الجوف ،وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية ،والغرفة التجارية الصناعية.

وأشار الخليفة إلى أن نسخة المهرجان هذا العام ستشهد 10 معارض منها معرض الزيتون ،والأسر المنتجة ،والفعاليات ومعرض الدفاع المدني ،ومعرض الكشافة ،ومعرض هيئة السياحة والتراث الوطني ،إضافة إلى 40 فعالية متنوعة على طول أيام المهرجان وفقرات شعرية وإنشادية لشعراء ومنشدي المنطقة .

وعن حفل الافتتاح قال المخرج السعودي فيصل يماني أن الحفل سيتم إخراجه عبر تقنية ثلاثية الأبعاد بمشاركة عدة أسماء وطنية بارزة وأوبريت الحفل الذي كتبت كلماته الشاعرة ملكه الثنيان كأول أوبريت لمهرجان الزيتون تكتب كلماته شاعره وبمشاركة فنانين بارزين بالوسط الفني.

بدوره أفاد رئيس لجنة الإعلام تيسير العيد أن اللجنة عملت على الإعلان للمهرجان والتسويق له عبر عدة قنوات من خلال شبكات التواصل الإجتماعي ، وأنتجت اللجنة عدداً من الأعلانات لإنطلاق المهرجان الذي يحمل العبارة التسويقية للمهرجان “غصن الذهب” .

وفي نهاية المؤتمر الصحفي فتح المجال لمداخلات الإعلاميين والأخوة المزارعين حول المهرجان وجائزة سمو أمير المنطقة .