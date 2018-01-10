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الغيامة: آل الشيخ الرجل المناسب في المكان المناسب

الغيامة: آل الشيخ الرجل المناسب في المكان المناسب
ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبد العزيز الغيامة، أن ما يميز المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه رجل غير مصنّف وهو الرجل المناسب في المكان المناسب.

وقال الغيامة لبرنامج ” كورة ” :” حلقة الأمس من البرنامج هي الحلقة رقم واحد في تاريخ البرامج الرياضية منذ عام 1999 “.
واستكمل: “معالي المستشار يملك الكاريزما والشخصية ، يملك القوة والجرأة”.

وفي سياق منفصل أكد الغيامة أنه في الفئات السنية لا يهم البحث عن البطولات ،قائلا: ” كل ما يهمنا كم ستقدم هذه المنتخبات للمنتخب الأول ، في اعتقادي هذا هو المُنجز “.

 


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