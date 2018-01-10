الغيامة: آل الشيخ الرجل المناسب في المكان المناسب
أكد الناقد الرياضي عبد العزيز الغيامة، أن ما يميز المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه رجل غير مصنّف وهو الرجل المناسب في المكان المناسب.
وقال الغيامة لبرنامج ” كورة ” :” حلقة الأمس من البرنامج هي الحلقة رقم واحد في تاريخ البرامج الرياضية منذ عام 1999 “.
واستكمل: “معالي المستشار يملك الكاريزما والشخصية ، يملك القوة والجرأة”.
وفي سياق منفصل أكد الغيامة أنه في الفئات السنية لا يهم البحث عن البطولات ،قائلا: ” كل ما يهمنا كم ستقدم هذه المنتخبات للمنتخب الأول ، في اعتقادي هذا هو المُنجز “.
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