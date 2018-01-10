جولة تفقدية لمدير تعليم المخواة بمبني الشؤون التعليمية

فهد العبدالله(صدى):

تفقد مدير إدارة التعليم بمحافظة المخواة علي بن خيران الزهراني، اليوم سير أعمال اللجنة المركزية لمتابعة الاختبارات، وذلك بمبنى الشؤون التعليمية.

واستعرض مدير قسم الاختبارات والقبول علي بلقاسم العمري , اللجان الفرعية وخططها ومهامها، مبيناً دور كل لجنة وما تم إنجازه من أعمال مختلفة مدعمة بالشواهد والاحصائيات ونسب الإنجاز، مؤكدا إنتهاء جميع أعمال المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة وبرنامج محو الأمية وما نسبته 99 في المائة من أعمال المرحلة الثانوية التي من المتوقع أنتهائها مساء الغد.

من جهته أكد مدير تعليم المخواة على فريق العمل بضرورة العمل على حل جميع المعوقات التي تواجههم بهدف تحسين الأداء.