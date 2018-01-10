” القحطاني ” : مبادرات الشباب التقنية أهم تحديات الأمن السيبراني

علي القحطاني (صدى):

أشاد مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني بالكفاءات الوطنية التي تبذل جهدًا واضحًا في تطوير المشاريع والكوادر الوطنية المتخصصة في علوم العصر .

وعلق ” القحطاني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” جهود جبارة فردية من كفاءات وطنية مميزة ضحت بمالها ووقتها في سبيل تطوير مشاريع وكوادر سعودية متخصصة بعلوم العصر.مايقوم به الزملاء الكرام معاذ الخلف وفيصل الخميسي مثال على ذلك وكذلك القائمون على المنصة الرائعة رواق والكثير من المبادرات الأخرى لا تتسع حروفي لذكرها ” .

واستطرد في تغريدة أخرى قائلًا ” كيف يتم مأسستها ودعمها؟ وكيف ننتقل بمثل هذه المبادرات للمرحلة التالية؟ هذا أحد التحديات التي سنعمل عليها في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة ” .