6 نصائح للتخلص من برودة الأطراف

متابعات(صدى):

تعد برودة اليدين والقدمين من الأمور الشائعة خلال فصل الشتاء، فانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير يسبب في انقباض الأوعية الدموية وقلة وصول الدم إلى الأطراف وبالتالي الشعور بالبرد، ولكن من الممكن التغلب على ذلك، عن طريق اتباع هذه النصائح التالية:

1- ارتداء القفاز غير المتكامل أفضل من المتكامل من الأمور الهامة في الحفاظ على دفء اليدين والقدمين هو تغطيتهم جيداً. كما أن الملابس الفضفاضة مثل الكفوف غير المتكاملة أفضل من غيرها في الحفاظ على حرارة اليدين.

2- ارتداء الجوارب لا ضرر من ارتداء عدة جوارب في آن واحد للحفاظ على دفء القدمين، كما بالإمكان ارتداء أكثر من بلوزة أيضاً للسبب ذاته.

3- تناول الأطعمة الحارة القيام بذلك يساعد في حث الدورة الدموية ووصول الدم إلى أطرافك بسهولة ويسر. عند تناولك للأطعمة الحارة ترتفع درجة حرارة جسمك ويزداد نبض قلبك وبالتالي يزداد تدفق الدم.

4- الابتعاد عن التدخين والقهوة فالنيكوتين والكافيين يعملان على انقباض الاوعية الدموية وخفض كمية الدم التي تصل إلى الأطراف وبالتالي الشعور بالبرد في اليدين والقدمين.

5- تناول الخضراوات الورقية الخضراء تناول هذه الخضراوات بالإضافة إلى الأسماك يمدك بالمغديات الضرورية في توسيع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأطراف.

6- لا تنسى الماء من المهم

شرب الماء حتى وإن لم تشعر في العطش، فالماء يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم وتدفق الدورة الدموية. وأشار المختصون أن عدم قدرتك على التخلص من برودة اليدين والقدمين بعد الدخول إلى مكان دافئ وملاحظة تغيير لون الجلد، يشير إلى ضرورة استشارتك للطبيب فوراً.