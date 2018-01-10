” الخضيري ” ينصح بشراء الأدوات التجميلية من المواقع الإلكترونية العالمية

نورة الشهري (صدى):

أعرب عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري ، عن استيائه من السياسة التي تتبعها الصيدليات في رفع أسعار منتجاتها بصورة مبالغة مما يضطر المشتري للاتجاه نحو المواقع الإلكترونية العالمية لمصداقيتها .

وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” حقيقة مؤلمة أن الصيدليات دفعت الناس للشراء من مواقع عالمية على النت مثل امازون و iHerb وغيرها، ! مبالغة في اسعار ادوات التجميل والكريمات والمكملات… لا حسيب ولا رقيب عليهم في اسعار الكماليات والمكملات الغذائية والرقابة فقط في الادوية والتي نشكر المسئولين على ذلك ” .

وفي تغريدة أخرى استطرد الدكتور فهد قائلًا ” للاسف وصلتني عشرات الصور تؤكد الجشع والمغالاة بالأسعار لدى صيدلياتنا مقارنة بالأسعار العالمية .. أنصحكم بالشراء الكترونياً عبرالنت والذي لايعرف يجب أن يتعلم لئلا يخسركثيرا بسبب جهله بطريقة بسيطة للشراء عبر النت من أمازون أو أي هيرب او اي موقع اخر نفسه لدينا ب٢٧٥ريال،أمازون ب١٤دولار! ” .