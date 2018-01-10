  • الثلاثاء 9

    يناير

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  3. مجسم كرتوني بصورة رئيس وزراء تايلاند يتحدث مع الصحفيين

مجسم كرتوني بصورة رئيس وزراء تايلاند يتحدث مع الصحفيين




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