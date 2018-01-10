شاهد.. مقتل شخصين فى سيول وانهيارات طينية بكاليفورنيا الأمريكية

كاليفورنيا(صدى):

لقى شخصان على الأقل حتفهما وفر آلاف الأشخاص من ديارهم فى جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الثلاثاء، مع اجتياح سيول وانهيارات طينية للمنطقة نتيجة عاصفة ممطرة خلال الليل.

وانحسرت الأمطار الغزيرة صباح اليوم بعدما تسببت فى عمليات إجلاء شملت عددا كبيرا من سكان جنوب كاليفورنيا لكن هيئات الأرصاد حذرت من مزيد من الأمطار خلال اليوم.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن الأمطار تراوح منسوبها من خمسة سنتيمترات إلى 11 سنتيمترا فى عدد من المناطق بجنوب الولاية.