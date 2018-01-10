خبراء: 1800 سعرة حرارية يجب تناولها يوميًا

متابعات(صدى):

يهتم العديد منا بعدد السعرات التي يتناولها الإنسان نتيجة تنامي ظاهرة زيادة الوزن والبدانة، والآثار الصحية السلبية لدهون الجسم، لكن احتياجات كل جسم تختلف بشكل كبير، فالشاب الذي يبلغ 22 عاماً وطولة 175 سم يحتاج إلى سعرات أكثر بدرجة كبيرة من امرأة عمرها 60 عاماً وطولها 160 سم. أي أن عدد السعرات المناسب للجسم يتأثر بعدة عوامل منها: السن، والحجم، والطول، والجنس، ونمط الحياة، والصحة العامة.

ويتفق جميع خبراء الصحة على أن الحد الأدنى للشخص البالغ هو 1800 سعرة حرارية يوميًا لتستطيع الدماغ وبقية أجزاء الجسم القيام بوظائفها.

وتقدر التوصيات الصحية البريطانية متوسط السعرات الحرارية التي يحتاجها البالغون من الذكور لثبات الوزن بحوالي 2500 سعرة حرارية يومياً، بينما يبلغ المتوسط بالنسبة للنساء 2000 سعرة حرارية يومياً. وتفيد التوصيات الأمريكية بأن متوسط السعرات الحرارية أكثر من ذلك بحوالي 200 سعرة، ليكون 2700 للرجال و2200 للنساء.

ويذكر أن مفتاح التوازن وجبة الإفطار الكبيرة هي مفتاح الحفاظ على الوزن، وتحث التوصيات الصحية على أن تحتوي على 700 سعرة حرارية إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن، أو الحد من مخاطر مرض السكري، وأمراض القلب والكولسترول.