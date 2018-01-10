خادم الحرمين يجري اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني لتأكيد مواقف المملكة الثابتة

نايف السالم(صدى):

حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على إجراء اتصال هاتفي بفخامة الرئيس محمود عباس رئيس الدولة الفلسطينية اليوم الثلاثاء .

وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال على تأييد المملكة الثابت للقضية الفلسطينية وحرصها المستمر على دعمها والوقوف أمام العدو لنصرة حقوق الشعب المشروعة في قيام دولته المستقلة ، مشيرًا إلى استمرار المملكة في بذل أقصى جهودها لبحث حلول عادلة ودائمة للقضية وفقًا للقرارات الدولية .

ومن جانبه ، أعرب الرئيس الفلسطيني ” عباس ” عن سعادته بهذا الاتصال ، موجهًا شكره لخادم الحرمين الشريفين على دعم المملكة التاريخي لدولته وشعبها أملًا في نصرة قضاياهم العادلة .