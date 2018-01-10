برشلونة يدعم صفوفه بـ 305 ملايين يورو في الموسم الحالي

ماجد محمد(صدى):

أبرمت إدارة نادي برشلونة، 5 صفقات كلفت خزينة النادي الكتالوني إجمالياً 305 ملايين يورو خلال ميركاتو الصيف 2017 والإنتقالات الشتوية الحالية على الترتيب.

أوضحت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، أن برشلونة قام بضم الرباعي عثمان ديمبلي من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو ثم نيلسون سيميدو من بنفيكا البرتغالي بـ30 مليون يورو وباولينيو جونيور من جوانزو الصيني مقابل 40 مليون يورو وتفعيل بند شراء جيرارد ديولوفيو من إيفرتون مقابل 12 مليون يورو خلال انتقالات صيف 2017 .

ثم تعاقد في صفقة خيالية مع البرازيلي فيليب كوتينيو نجم ليفربول الإنجليزى مقابل 160 مليون يورو لتصل قيمة ما أنفقه إجماليًا خلال الفترتين 305 ملايين يورو .