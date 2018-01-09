3 نصائح لإنقاذ مصاب بسكتة قلبية من الموت

برلين(صدى):

قالت مؤسسة القلب الألمانية إنه عندما يتوقف قلب شخص ما، يكون الضغط على الصدر أهم إجراء في الإنعاش القلبي الرئوي. وبدونه يأتي الموت سريعًا.

وأضافت : وفي حال لم يتم أداء إجراءات الحفاظ على الحياة، فإن فرص الضحية للنجاة تنخفض بواقع 10% كل دقيقة، ويحدث الموت غالباً خلال عشر دقائق فقط. وبالتالي إذا أغمي على شخص ما أو سقط على الأرض، هذا ما يجب أن يفعله المرء:

تفقد ما إذا كان الشخص واعياً عن طريق هزه من أكتافه وسؤاله بصوت عال ما إذا كان بخير، وإذا لم يتفاعل الشخص، اتصل بالرقم المحلي للإسعاف أو اطلب هذا من شخص آخر.

وابدأ بالضغط على الصدر على الفور. ضع المصاب على ظهره على سطح متماسك، انحن بجوار كتفه وضع راحة يديك في منتصف خط تخيلي بين الحلمتين. وضع اليد الأخرى فوق الأولى. ثم اضغط بمعدل 100 إلى 120 ضغطة في الدقيقة. والموقع المحدد للضغطات أقل أهمية من فعل الضغط نفسه.

على الشخص الجديد الذي سيتولى منك الإسعافات الأولية النزول على ركبتيه على الجانب الآخر من الضحية، ثم ينبغي على كليكما العد تنازلياً حتى التبديل: ” ثلاثة اثنين واحد.. ” . يعيد الضغط على القلب الدورة الدموية، ما يتيح إيصال إلى المخ الأوكسجين المتبقي في جسم الضحية.