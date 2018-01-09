نيابة الطائف تكشف تفاصيل جريمة قتل في الحوية

عبد العزيز القثامي(صدى):

نجحت الجهات الأمنية في الطائف، اليوم الثلاثاء، من ضبط شقيق زوجة القتيل، الذي طعنة في صدره، إثر مضاربة وقعت بينهما، أودت بحياته داخل منزل القاتل.

وأوضحت المصادر، أنه نشب خلاف أسري بين مواطن 29 عامًا وزوج شقيقته 25 عامًا داخل منزل الأول، وهو الواقع في الحوية شمال الطائف، فسدد طعنة نافذة إلى صدر زوج شقيقته بعد مضاربة وقعت بينهما، أودت بحياته على الفور.

وكانت الجهات الأمنية بالطائف، قد باشرت الواقعة، وتم ضبط ” القاتل ” وتسليمه مع السلاح المستخدم في الجريمة للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حياله.

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