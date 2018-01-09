” الروقي ” يعد بحل أزمة المياه السطحية في القاضي خلال 6 أشهر

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أكد المهندس عمر الروقي وكيل أمانة الطائف إن مشكلة أهالي مخطط القاضي مع المياه السطحية تعود إلى حفر المواطن لخزانات الصرف الصحي الغير معزولة والتي تسرب بشكل مباشر منحدرة من الأعلى إلى الأسفل .

وأشار ” الروقي ” في مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” إلى أن مشروع درء السيول لا يوجد به أخطاء فنية ، فهو يعمل بمثابة حاجز للمياه المنحدرة عبر خرسانة مسلحة لكنه لا يعيب المشروع .

ووعد وكيل أمانة الطائف المتضررين بحل المشكلة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية التي تعجل بتنفيذ خطوط ناقلة وحل الأزمة في غضون ستة أشهر ، لافتًا إلى أن التعويض المادي من حق المواطن من خلال التقدم بطلب إلى محافظ الطائف لتشكيل لجنة تختص بالأمر .