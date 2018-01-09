بالأرقام.. أبرز النتائج الخاصة بالأخضر في كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

وقع المنتخب الوطني الأولمبي في المجموعة الثالثة مع منتخبات الأردن، العراق وماليزيا، حيث حقق في أول نسختين من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، المركز الثاني في المسابقة عام 2014، وكانت النتائج الخاصة بالأخضر مميزة في هذه النسخة.

وجاءت النتائج في نسخة عام 2014 كالتالي ” لعب المنتخب الوطني الأولمبي 6 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات، وخسر مواجهتين، ولم يتعادل في منافسات البطولة، ونجح لاعبوه في تسجيل 9 أهداف، واستقبلت شباك الأخضر 7 أهداف ” .

وكانت النتائج الخاصة بالمنتخب الوطني الأولمبي في النسخة الثانية عام 2016، أقل من طموحات الجماهير، حيث ودع الأخضر البطولة من دور المجموعات، بعدما خاض 3 مباريات، ولم ينجح في تحقيق الفوز بأي لقاء منهم.

وكانت النتائج في النسخة الثانية كالتالي: تعادل المنتخب الوطني الأولمبي في مباراتين، وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو الأخضر 5 أهداف، وسكنت شباكهم 6 أهداف.