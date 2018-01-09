4 نصائح لمنع تساقط الشعر بعد انتهاء فترة الحمل

أماني الغامدي(صدى):

تشعر الأمهات بالقلق عند تساقط الشعر بعد انتهاء فترة الحمل على الرغم أنه أمر طبيعي.

ويمكن تخفيف شدة تساقط الشعر بعد الولادة عن طريق التغذية، والمكملات الغذائية أثناء رحلة الحمل تشعر المرأة أن شعرها في أبهى حالاته نتيجة زيادة هرمون الاستروجين وهرمونات الحمل الأخرى. وبعد الولادة تنخفض مستويات هذه الهرمونات وينتج عن ذلك تساقط الشعر لفترة قد تستمر سنتين، وهو ما يثير القلق لدى كثر من السيدات.

وعليك مراقبة مدى تساقط الشعر بعد انتهاء الحمل، واستشارة الطبيبة. وإذا تطلّب الأمر يمكن إجراء تحليل للشعر لتقييم الحالة، وتحديد مدى الحاجة إلى تدخلات علاجية.

ويجب الاهتمام بالتغذية المناسبة لتقوية الشعر، مثل تناول الأطعمة الغنية بالزنك ودهون أوميغا3 كالأكلات البحرية، والمكسرات. والحرص على تناول البقول، والحليب، والأطعمة الغنية بفيتامين ” سي ” ، مع شرب كمية كبيرة من الماء.