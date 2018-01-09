حالة إغماء لراكب هندي تجبر طائرة على الهبوط بمطار الدمام

نورة الشهري(صدى):

هبطت طائرة الخطوط السعودية على الرحلة رقم 740 المتجهة من الرياض إلى بومباي بالهند بالهبوط في مطار الملك فهد بالدمام؛ وذلك بعد تعرُّض أحد الركاب على متن الرحلة لوعكة مفاجئة، ودخوله في حالة خطرة.

وقال أحد الركاب: تعرَّض راكب من جنسية هندية لحالة إغماء مفاجئة وهو على مقعده؛ ما أدى لسقوطه، وحينها سارعت طبيبة من الجنسية نفسها، كانت على متن الرحلة، مع باقي الركاب لمحاولةإسعافه، ثم أبلغت كابينة القيادة عن طريق الملاحين بضرورة سرعة الهبوط لأقرب مطار، وهو ما حدث بالفعل؛ إذ اضطر كابتن الطائرة للهبوط في مطار الملك فهد الدولي بالدمام.