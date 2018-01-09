بالفيديو.. ضبط صيدلية تبيع الدواء بقيمة مضاعفة

عادل الحربي (صدى):

نجح مراقبو هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة ووزارة التجارة والاستثمار، في ضبط صيدلية تبيع أحد الأدوية بسعر يزيد على أضعاف سعره المعتمد لدى هيئة الغذاء؛ إذ إن الهيئة حددت سعره بـ 16.08 ريال، والصيدلية تبيعه بسعر 75 ريالاً.

يشار إلى أن الجهات الثلاث تنفذ حملة مشتركة للتأكد من التزام الصيدليات بعدم رفع الأسعار أو احتساب ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والفيتامينات المسعّرة والأجهزة والمنتجات الطبية.