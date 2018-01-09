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معلم القويعية يوضح تفاصيل الاعتداء على سيارته بعد الامتحانات

معلم القويعية يوضح تفاصيل الاعتداء على سيارته بعد الامتحانات
حمود العنزي (صدى):

أكد الأستاذ عبدالله العريفي أحد المعلمين بمدرسة تابعة لمديرية تعليم القويعية ، إنه تعرض للاعتداء على مركبته بسبب تطبيقه للنظام ومنع الطلاب من الغش خلال الامتحانات لعدم تضييع جهود بقية الطلبة .

وأشار ” العريفي ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إلى أنه خرج في نهاية الدوام المدرسي بأحد الأيام في آخر يوم بالامتحانات النهائية للطلاب ، ليفاجأ بمدير المدرسة يناديه ليخبره بتحطم سيارته من قبل مجهول .

وأوضح المعلم أنه توجه إلى سيارته التي اكتشف أن الزجاج محطم بشكل كامل بها ، بالإضافة إلى أن السيارة متضررة من كافة أجزائها مما دفعه للاتصال بالشرطة للتحقيق في الأمر .

ولفت الأستاذ العريفي إلى أنه توجه لمكتب التعليم حيث صدمته الإجابة بأن يحتسب ما حدث له عند الله ويصبر عليه ، ومع عدم وجود كاميرات مراقبة بمواقف المدرسة ؛ لم يتمكن الأستاذ من الحصول على حقه حتى الآن .

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