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المرور تضبط قائد مركبة يشارك مخالفاته المرورية عبر ” سناب شات “

المرور تضبط قائد مركبة يشارك مخالفاته المرورية عبر ” سناب شات “
سالم المطيري(صدى):

تمكنت إدارة مرور القصيم من إلقاء القبض على قائد مركبة ارتكب عدد من المخالفات المرورية ومن ثم التقطها عبر مقطع فيديو لينشرها على حسابه في ” سناب شات ” .

وأحالت الإدارة المخالف إلى الهيئة المرورية التي أصدرت قرارًا يقضي بإيقافه لمدة 6 شهور عن القيادة ، بالإضافة إلى حجز مركبته لنفس المدة المماثلة للتوقيف .

وقامت الهيئة المرورية بمجازاة القائد على كافة مخالفاته المرورية التي قام بارتكابها ، والتي كان من ضمنها فرض عقوبة على مخالفة التفحيط التي ارتكبها للمرة الثانية بتعويض مالي يبلغ 40 ألف ريال .

 


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