وزير الخارجية البحريني: المملكة مظلة الاستقرار في أصعب الظروف

نايف السالم(صدى):

أشاد الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني ، بجهود المملكة السعودية ، حيث تمتلك مواقف بارزة وإنجازات واضحة تدل على ثباتها وقوتها أمام العدو وبجوار الصديق .

وعلق وزير الخارجية البحريني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” يشهد التاريخ بأن المملكة العربية السعودية ، بسياستها الثابتة ، و مبادئها الراسخة و مواقفها الأصيلة القائمة على احقاق الحق و الدفاع عن الشقيق و الصديق ، هي عمود الأمة و مظلة الاستقرار في اصعب الأوقات و الظروف ” .