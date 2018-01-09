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وزير الخارجية البحريني: المملكة مظلة الاستقرار في أصعب الظروف

وزير الخارجية البحريني: المملكة مظلة الاستقرار في أصعب الظروف
نايف السالم(صدى):

أشاد الشيخ خالد بن أحمد وزير الخارجية البحريني ، بجهود المملكة السعودية ، حيث تمتلك مواقف بارزة وإنجازات واضحة تدل على ثباتها وقوتها أمام العدو وبجوار الصديق .

وعلق وزير الخارجية البحريني عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” يشهد التاريخ بأن المملكة العربية السعودية ، بسياستها الثابتة ، و مبادئها الراسخة و مواقفها الأصيلة القائمة على احقاق الحق و الدفاع عن الشقيق و الصديق ، هي عمود الأمة و مظلة الاستقرار في اصعب الأوقات و الظروف ” .


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