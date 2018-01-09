الجوازات: 500 ريال غرامة لمتجاهلي تجديد هوية مقيم

عادل الحربي(صدى):

قالت المديرية العامة للجوازات، إن هناكّ عقوبات تترتب على عدم الالتزام بتجديد “ هوية مقيم ” حال انتهائها.

وأضافت الجوازات، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” ، اليوم الثلاثاء أنَّ عقوبة المخالفة للمرة الأولى هي الغرامة المالية بـ500 ريال، وفي المرة الثانية ترتفع الغرامة إلى ألف ريال.

وأوضحت الجوازات أنَّ تسجيل المخالفة للمرة الثالثة يعاقب المخالف بالغرامة ألف ريال، إضافة للترحيل من البلد ” ، مبيّنة أنّه يمكن التأكد من سريان هوية مقيم، عبر الدخول لمنصة أبشر ومقيم على شبكة الإنترنت.