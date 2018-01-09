” حيلة سرية ” أقنعت بجعة بمغادرة طريق السيارات في ألمانيا

برلين(صدى):

قام خبير في الطيور البرية، في بلدة ديتمولد غربي ألمانيا، من بإقناع بجعة بمغادرة موقعها وسط طريق للسيارات، بواسطة حيلة كان يملكها.

وأوضحت هيئة الإطفاء في بلدة ديتمولد غربي ألمانيا اليوم الثلاثاء، أنه ” لأسباب غير مفهومة ” قرر الطائر التمسك بشكل غير قابل للتزحزح بموقعه الغريب في الطريق بالبلدة قبيل منتصف ليلة الثلاثاء.

وتمكن رجال الشرطة في البداية من نقل الطائر إلى موقع عشبي على حافة الطريق، ولكنَّ خبيرًا في الطيور البرية تمكن من تهدئة البجعة ذات الريش الأسود اللون باستخدام جورب رمادي اللون كان في حقيبته.

ولم تظهر أي إصابة خارجية للبجعة، وتم نقلها إلى مركز الأبحاث الخاص بالخبير؛ حيث قضت ليلتها. ومن المقرر عرضها على طبيب بيطري في وقت لاحق.