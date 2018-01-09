بعد إلقائه على الأرض أثناء التفتيش.. ” الجمارك ” تعتذر لأسرة مريض في منفذ الحديثة

نايف السالم(صدى):

اعتذرت الجمارك، اليوم الثلاثاء، لأسرة مواطن بعد أن قام موظفو منفذ الحديثة البري في إلقاء أخيهم المريض على الرصيف المجاور لعفش تفتيش المركبات بعد قدومهم من الأردن من أجل العلاج.

وقال سالم حمدان، شقيق المريض، بإنه تلقى اتصال هاتفي من قبل منسق من الجمارك بالمملكة، وتم شرح له كافة تفاصيل الواقعة، بعد ذلك قدم اعتذاره لهم على ما حصل لشقيقهم في المنفذ، وأن الموضوع محل اهتمام الجمارك وسيكون هناك آلية للمرضى.

وأكدت مصادر، أنه تم تشكيل فريق تحقيق داخلي بالواقعة، وذلك لجمع كافة التفاصيل وخاصة بأن المنفذ تتوفر فيه كاميرات للرصد، وأضافت بأنه سيصدر بيان كامل حول الواقعة.