جامعة القصيم تتفاعل مع ما أثير بشأن ” العلوم والأداب ” في الرس

سالم المطيري(صدى):

أوضحت جامعة القصيم في بيانها، اليوم الثلاثاء، حول ما أثير حول كلية العلوم والأداب بالرس، في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” من ملحوظات، أنه ” لم يصل للكلية ممثلة في عميدها ووكلائها أية شكوى أو ملاحظة أو تجاوزات وقعت على أي من الطلاب أو الطالبات حتى يتم التعامل معها بشكل رسمي، وما يخص الجانب التعليمي والتذمر من صعوبة الاسئلة فالكلية تتابع ذلك ولم يتبين صحة ما أشير إليه ” .

وأضافت الجامعة، ” أن الأسئلة تمر بإجراءات علمية وفق لوائح وأنظمة، كما أن الكلية حريصة على أن يكون منتجها قوي ليتمكن خريجيها من المنافسة في سوق العمل.

وحول ما يتعلق بالخدمات الغذائية، فالجامعة لا زالت تسعى لتحسينها في جميع كلياتها حيث تعمل حاليا على استقطاب شركات ومؤسسات ذات مستوى عال في الخدمة والمنتج وفي الوقت نفسه تتابع الخدمات المقدمة حاليا والكليات مطالبة برفع تقريرها عن مقدمي هذه الخدمة ولن تترد الجامعة في اعفاء من يثبت عدم مناسبته

وتؤكد الجامعة على سعيها في خدمة طلبتها وحفظ حقوقهم ومن يثبت تقصيره كائن من كان سوف يحاسب وفق مالديها من أنظمة ولوائح وتعليمات كما تود التذكير بأن أبواب مسؤوليها مفتوحة بدء من معالي مدير الجامعة إلى كافة المسؤولين فيها وفي الوقت نفسه تحث ابنائها وبناتها باتباع القنوات الرسمية في ايصال مالديهم من ملحوظات أو مقترحات فكما أن للطالب حقوق فعليه واجبات.